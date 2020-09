Windtre lancia servizio per ottimizzare i consumi energetici di imprese e pa

Ultimo aggiornamento: 18:46

Windtre Business, il marchio dedicato alle imprese dell'azienda telefonica guidata da Jeffrey Hedberg, lancia il servizio Energy Supervisor dedicato alle imprese e alla pubblica amministrazione per la gestione digitale dei consumi e della spesa energetica.Energy Supervisor, in particolare, spiega una nota, consente di ottimizzare le prestazioni energetiche al fine di migliorare l’efficienza, il risparmio e la sostenibilità di imprese e organizzazioni complesse, secondo modelli di Smart Building e Smart Cities. Il servizio, infatti, unisce strumenti di Data Analytics e Internet of Things per estrarre elementi di valore da tutte le sorgenti di dati, combinando i consumi di energia con le informazioni ambientali.I clienti potranno disporre di report, stime e notifiche mirati e personalizzati, per pianificare le più efficaci azioni di ottimizzazione prestazionale. Una soluzione che risponde alle necessità delle imprese di essere più competitive anche attraverso il risparmio energetico, con l'individuazione dei cosiddetti energy drivers, la loro correlazione con i consumi e l'analisi dei relativi impatti sull'efficienza.La nuova soluzione di Windtre Business è disponibile in tre pacchetti, per indirizzare diverse esigenze: Monitoring, che include il monitoraggio, la raccolta dati e la reportistica dei consumi energetici; Invoicing, che abilita la digitalizzazione dei processi di verifica e ricalcolo delle fatture relative alle forniture per l’energia; Analysis, per la creazione di report sugli indicatori finanziari e amministrativi, a supporto della pianificazione per il budget energetico.Energy Supervisor nasce dalla partnership tra Windtre Business e Ouvert, azienda italiana con esperienza decennale nell'analisi e nella gestione delle prestazioni energetiche di sistemi complessi, oltre che nella realizzazione di strumenti personalizzati. Il servizio è interamente disponibile in Cloud e non richiede quindi investimenti dedicati da parte delle aziende.