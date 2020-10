WINDTRE, da oggi disponibili iPhone 12 Pro e iPhone 12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mette a disposizione da oggi, 23 ottobre, i nuovimentre – fa sapere la Società in una nota –potranno essere acquistati a partire dal 13 novembre.Tra levi è un sistema di fotocamere innovativo, display Super Retina XDR edge-to-edge e il rivestimento anteriore Ceramic Shield che assicura maggiore robustezza. Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dal chip A14 Bionic progettato da Apple, attualmente il più veloce in uno smartphone. Caratteristica principale è nel 5G che equipaggia tutti i modelli rendendoli adatti ad affrontare il prossimo salto tecnologico.In occasione del lancio della nuova linea di iPhone WINDTRE dà la possibilità di acquistare i nuovi smartphone della Apple conPrevisti anche servizi aggiuntivi tra cui, che consente di cambiare ogni anno il proprio iPhone con l'ultimo modello senza ulteriori costi e, se si rompe, di sostituirlo in un giorno.