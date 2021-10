WINDTRE, Corti: "Per sostenere gli investimenti nelle telecomunicazioni bisogna migliorare le regole"

Giovedì 28 Ottobre 2021, 16:15

(Teleborsa) - "La qualità del servizio mobile in Italia è un'eccellenza internazionale grazie agli investimenti sostenuti per anni. E anche nel fisso stiamo recuperando il ritardo che avevamo per la fibra ottica", ha dichiarato Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, al Forum ASSTEL 2021 nel quale si è fatto il punto della situazione sulla filiera delle telecomunicazioni.

"Adesso che tutti sono consapevoli dell'importanza della digitalizzazione e che il Governo sta sostenendo uno sforzo straordinario per far muovere il Paese, corriamo il pericolo che le risorse private non siano sufficienti, dato che la capacità di generare cassa si è ridotta di tre quarti in dieci anni, da 10,5 a 2,5 miliardi di euro. Bisogna mettere le aziende del settore in condizione di lavorare, prosperare e quindi fare gli investimenti necessari. La concorrenza in Italia è molto forte e ha fatto scendere i prezzi al di sotto di un livello accettabile, ora dovremmo preoccuparci di continuare a sviluppare un servizio di qualità al prezzo giusto".

Corti, in conclusione, ha sottolineato la necessità di "regole omogenee in Europa, a partire da quelle sui limiti elettromagnetici. Il Governo ha mostrato grande coraggio su fronti ben più critici, è ora di affrontare anche questo".