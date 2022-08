WINDTRE: Carlo Melis nuovo chief technology officer

Venerdì 19 Agosto 2022, 19:45







(Teleborsa) - Carlo Melis dal primo settembre sarà il nuovo chief technology officer di WINDTRE. Ne dà notizia l'azienda in una nota.



Melis opera nel settore delle telecomunicazioni a livello italiano e internazionale da oltre vent'anni. Nel corso della sua carriera ricopre diversi ruoli manageriali in ambito IT e Technology. Manager di Wind dal 2002 e poi di WINDTRE a seguito della fusione con H3G nel 2016, guida il processo di consolidamento e di modernizzazione della nuova infrastruttura di rete. Nel 2020 viene nominato chief network officer di Three UK, dove sviluppa la rete 5G più performante del Regno Unito.



Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, Melis nel 2004 ha conseguito un Executive Master in Business Administration all'Università di Bologna.