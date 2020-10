Windtre, al via la nuova campagna "compagni di scuola" con Fabio Rovazzi

Eliminare le distanze e concepire una rete che unisce, per fare cose straordinarie. Il messaggio al centro della nuova campagna di Windtre, ideata da Wunderman Thompson, è al passo con i tempi difficili che stiamo vivendo e mette al centro le persone, per sostenerle ogni giorno nelle loro sfide.



L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg rafforza così il posizionamento "Human Network Builder" facendo leva sulla "Top Quality Network" sempre a servizio delle persone e delle loro esigenze.



Ambientazione dello spot una scuola, luogo in cui nascono e consolidano le prime vere amicizie. Al centro del racconto due amici, che con l'aiuto del brand ambassador di Windtre, Fabio Rovazzi, ed il supporto di una rete di amici e della "Top Quality Network" realizzano un grande sogno.



Lo spot, che andrà in onda sui principali network tv nazionali, è diretto da Gabriele Muccino, prodotto dalla Buddy Film e ha come colonna sonora il brano multiplatino "Esseri Umani" di Marco Mengoni, in una versione rivista per Windtre che riprende il claim "molto più vicini". Assieme alla tv anche una campagna digital.

