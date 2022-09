WINDTRE BUSINESS sigla partnership con Cyberoo

(Teleborsa) - La collaborazione si propone didi WINDTRE BUSINESS, con nuovi servizi disulla sicurezza informatica avanzata e ilcostante delle infrastrutture tecnologiche."La sinergia con Cyberoo risponde alle attuali esigenze di protezione dagli attacchi informatici da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Un aspetto sempre più centrale nel mercato business, per il ricorso massivo al lavoro da remoto e per le minacce crescenti alla cybersicurezza derivanti dal contesto internazionale", afferma, Chief Commercial Officer di WINDTRE, aggiungendo "l'accordo conferma il ruolo di WINDTRE BUSINESS come partner strategico e affidabile per le realtà produttive di tutti i settori nei processi di modernizzazione e digitalizzazione".L'offerta di WINDTRE BUSINESS denominatagià include diversein base alle esigenze delle aziende: dalla valutazione precisa dei rischi (lato tecnologico e human) all'implementazione di tutte le soluzioni necessarie per la protezione (firewall, servizi di identificazione e protezione dai virus, soluzioni di mitigazione dagli attacchi DDoS, attività di formazione dei dipendenti).con la possibilità di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle reti aziendali mediante il(Managed Detection & Response). Una soluzione che include ildelle reti interne e il rilevamento di minacce provenienti dall'esterno, compresi Deep e Dark Web, in modalità always on, sette giorni su sette e 24 ore al giorno.