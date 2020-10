© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eliminare le distanze e concepire una, per fare cose straordinarie. Il messaggio al centro della, ideata da Wunderman Thompson, è al passo con i tempi difficili che stiamo vivendo e mette, per sostenerle ogni giorno nelle loro sfide.L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg rafforza così il posizionamentofacendo leva sullasempre a servizio delle persone e delle loro esigenze.Ambientazione dello spot una, luogo in cui nascono e consolidano le prime vere amicizie. Al centro del racconto, che con l'aiuto del brand ambassador di WINDTRE,, ed il supporto di una rete di amici e dellaLo spot, che andrà in onda sui principali, è diretto da, prodotto dallae ha come colonna sonora il brano multiplatino, in una versione rivista per WINDTRE che riprende il claim. Assieme alla TV anche una