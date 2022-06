WINDTRE aderisce a iniziativa Ministeri per valorizzare lavoro carcerario

Venerdì 24 Giugno 2022, 16:30







(Teleborsa) - WINDTRE aderisce al Memorandum d'Intesa con il Ministero della Giustizia e il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, per la valorizzazione del lavoro carcerario nel settore delle telecomunicazioni e dell'information communication technology.



Nell'ambito di questo accordo, WINDTRE coinvolgerà i detenuti del carcere milanese di Bollate, che si occuperanno del recupero e della rigenerazione di apparati di rete, dopo aver seguito un percorso formativo dedicato.



"Siamo molto orgogliosi di collaborare ad un progetto così importante, che ha l'obiettivo di aumentare le opportunità professionali dei detenuti e favorire il loro reinserimento sociale", commenta Pierpaolo Barberini, Commercial Operations Director di WINDTRE, , sottolineando "comprendiamo appieno il valore dell'attività lavorativa all'interno di un istituto penitenziario e con questo Memorandum la nostra azienda punta ad offrire una concreta opportunità per maturare competenze che possano agevolare l'integrazione sociale".