WindEurope, energia eolica: nel 2019 record di installazioni annuali

(Teleborsa) - Nel, sono stati messi in servizioIlè il primo paese in termini di capacità generata con 1,7 GW. Seguono poi la(370 MW). Il Portogallo ha installato 8 MW di energia eolica su sistemi offshore galleggianti. L'Europa può contare ora su un totale di- associazione che promuove l'energia eolica in Europa e nel mondo - ha rilasciato i dati relativi alle installazioni dinell'anno appena trascorso.si legge -Le aste dello scorso anno - nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi - hanno portato i prezzi per i consumatori tra i 40 e i 50 €/MWh. I costi per la produzione di energia eolica sono inferiori rispetto a quelli per la costruzione di nuovi impianti per i. Non solo: nel 2019 sono aumentati anche gli investimenti in nuovi parchi eolici: nello specifico sono stati investiti"NelI prezzi d'asta hanno dimostrato che ora è più economico costruire parchi eolici offshore rispetto a nuovi impianti a gas o a carbone. A tal proposito diversi governi hanno innalzato gli obiettivi di produzione di questo tipo di energia. L'anno scorso, in questo stesso periodo, avevamo come obiettivo la produzione di, ha detto Giles Dickson, CEO di WindEurope."Al momento - ha proseguito -. La Commissione Europea afferma che è necessario generare 450 GW di energia eolica offshore entro il 2050. Ciò significa che dovremmo essere in grado di produrre 7 GW di energia eolica offshore ogni anno, entro il 2030 e poi 18 GW entro il 2050. L'anno scorso abbiamo raggiunto