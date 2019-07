Wind Tre con Reconnects lancia il servizio ‘Smartphone Reload’

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e Reconnects hanno avviato una collaborazione per fornire il servizio ‘Smartphone Reload’, per chi acquista uno smartphone nei negozi Wind. Si tratta di una soluzione di assistenza che permette di sostituire il telefonino in un giorno lavorativo, per qualsiasi motivo, a un costo che parte da 2,49 euro al mese.Gianluca Corti, chief commercial officer di Wind Tre, commenta: «Con soddisfazione annunciamo il lancio di un prodotto all’avanguardia: ‘Smartphone Reload’. Questo servizio è sviluppato insieme a un partner importante come Reconnects e completa il portafoglio d’offerta del marchio Wind, che si conferma così sempre più vicino alle esigenze dei consumatori. I clienti Wind che avranno problemi con lo smartphone, infatti, possono ora cambiarlo, con grande facilità, in qualsiasi momento, ricevendo la sostituzione in un solo giorno».Il processo di sostituzione è semplice e avviene sull’intero territorio nazionale, con consegna particolarmente rapida, un solo giorno lavorativo, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari. Il servizio 'Smartphone Reload’ prevede una serie di opzioni sul cambio di smartphone, un call center e un sito web per l’assistenza.I clienti Wind che hanno già attivato il servizio, possono accedere al sito dedicato e scegliere come cambiare lo smartphone con un modello identico o simile. È possibile effettuare la sostituzione fino a due volte in un anno, per qualsiasi motivo, e ricevere il nuovo apparecchio direttamente all’indirizzo indicato.Il numero uno di Reconnects, Philip Weiner, si dice «molto orgoglioso di portare un prodotto innovativo in Italia con Wind Tre, azienda leader nel mercato delle tlc, e di offrire un servizio di qualità ai clienti italiani. Confidiamo nella capacità di soddisfare i loro bisogni, aggiunge, combinando l’esperienza di Wind Tre con le straordinarie caratteristiche digitali del nostro prodotto, per permettere ai clienti Wind di massimizzare l’esperienza dei propri smartphone».