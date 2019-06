Wind Tre investe nella formazione digitale dei dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wind Tre punta sulla formazione dei propri lavoratori. L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg rafforza gli investimenti sulla cosidetta "people strategy" per quanto riguarda i temi dell'innovazione e del digitale. Wind Tre, certificata come Top Employer 2019, sta promuovendo anche lo sviluppo di nuove professionalità come data dcientist, big data & analytics e app developers e con il Politecnico di Milano, sta lavorando per sostenere la trasformazione digitale nella propria azienda.«La digital transformation non riguarda soltanto la tecnologia, ma è un processo di cultural change che, partendo dall’aspetto tecnologico, introduce nuove professionalità e nuovi modi di lavorare», sottolinea Rossella Gangi direttrice delle risorse umane.«È fondamentale concentrarsi sulle persone. Così abbiamo deciso di coinvolgerle, attraverso un ampio cantiere di iniziative in cui le soft skill hanno giocato e giocano un ruolo cruciale», ha commentato invece Sergio Gonella responsabile dell'ufficio reclutamento.