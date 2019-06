Wind Tre, il 6 giugno 5mila figli dei dipendenti in ufficio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wind Tre apre le porte ai bambini. Giovedì 6 giugno si svolgerà la nuova edizione di "Bimbi in ufficio", appuntamento annuale della società delle telecomunicazioni. Per l'evento i 5mila figli dei dipendenti potranno trascorrere il pomeriggio con i propri genitori e giocare all'interno delle sedi della Wind Tre.«Anche quest'anno apriamo le porte ai piccoli e alle nostre famiglie - afferma Lorena Franzini, direttore Internal communication, Csr & Quality certification -. Abbiamo voluto aggiornare il format, creando vari percorsi di attività tecnologiche, adatte a grandi e piccoli, con i temi della sostenibilità al centro. E' un momento di aggregazione per tutte le nostre persone, oltre che per i nostri bambini, un’occasione per staccare dagli impegni di lavoro e passare qualche ora divertendosi insieme».L’appuntamento rientra tra le numerose iniziative di welfare aziendale come gli asili nido aziendali di Roma, Pozzuoli e Palermo. Wind Tre offre, inoltre, offre una serie di servizi ai dipendenti con figli come la consulenza pediatrica e pedagogica, il buono scuola, un prestito per l’acquisto di libri e materiale scolastico per i dipendenti con figli.