Wind lancia nuove offerte per la navigazione protetta dei ragazzi.Nella soluzione «All Inclusive Junior» Limited Edition, pensata per gli under 14, è prevista l’estensione da 30 a 50 giga di navigazione sicura, 100 sms, minuti illimitati verso i numeri Wind e 100 verso tutti al prezzo di 6,99 euro al mese. È inclusa anche l’app «Wind Family Protect», uno strumento digital, spiega una nota, che consente agli adulti di proteggere i più piccoli dai pericoli del web. L’applicazione permette, infatti, al genitore di bloccare o filtrare contenuti inappropriati, di limitare o sospendere da remoto l’utilizzo di internet e di monitorare in tempo reale la posizione dei figli.Per gli under 30, Wind propone invece «All Inclusive Young Easy Pay» in Limited Edition. La soluzione include 100 giga di Internet, invece di 60, minuti e sms illimitati a 11,99 euro al mese.