Wind Tre sbarca a Roma con i servizi in fibra ultraveloce

Wind Tre rafforza la propria presenza a Roma. L'azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, propone nella Capitale la fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit di Open Fiber, che sarà disponibile direttamente nelle abitazioni dei cittadini, nei negozi e nelle aziende attraverso la tecnologia Fiber To-The-Home (FTTH). In questo modo la Wind Tre continua il suo progetto di diffusione della connettività ultraveloce nel Paese.I servizi in fibra nella capitale sono già attivi nel quartiere del Torrino dove sono presenti edifici residenziali moderni, uffici e attività commerciali. Nelle prossime settimane saranno raggiunte anche altre aree della città grazie a un'infrastruttura al 100% in fibra ottica che sarà in grado di garantire il massimo delle performance in navigazione.La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti Super Fibra che offrono il servizio ‘Super Wi-Fi’ a casa. Nell’offerta "Brand Wind a" è prevista anche una linea fissa in fibra FTTH e 100 giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con l'offerta "brand 3", oltre alla fibra FTTH, sono inclusi giga illimitati da smartphone.