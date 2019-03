(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle Azioni WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile 2019. A decorrere dallo stesso giorno le Azioni saranno pertanto negoziate sul MTA, segmento STAR, e saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia.



WIIT è uno dei principali player italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche.



WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor. Pedersoli Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di WIIT, mentre DLA Piper agisce quale consulente legale degli Sponsor. Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola Pennuto Zei è il consulente fiscale.