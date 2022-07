WIIT, stipulato atto incorporazione controllate

Venerdì 22 Luglio 2022, 11:30







(Teleborsa) - WIIT annuncia che è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Adelante, Matika ed Etaeria in WIIT. La fusione, subordinatamente all'iscrizione dell'atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, avrà efficacia civilistica a decorrere dal 1° agosto 2022, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2022.



Essendo il capitale sociale delle Società Incorporande interamente detenuto da WIIT e applicandosi la procedura di fusione semplificata prevista dal codice civile, alla data di efficacia della fusione le azioni/quote delle Società Incorporande saranno annullate senza concambio, non rendendosi necessario quindi determinare alcuna modalità di assegnazione delle azioni WIIT.





