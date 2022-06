WIIT presenta terzo Bilancio di Sostenibilità. In anticipo su target 2025

(Teleborsa) - WIIT, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2021. Si tratta della terza edizione del documento, che nasce dalla consapevolezza che affrontare le sfide poste da fenomeni come il cambiamento climatico, lo sviluppo di nuove tecnologie, l'evoluzione delle modalità di lavoro e la trasformazione dei rapporti sociali sia "diventata una prerogativa necessaria per un'azienda che intende operare in modo responsabile".

WIIT4Data, WIIT4Climate, WIIT4Innovation e WIIT4People rappresentano le dimensioni verso cui il gruppo sta indirizzando il proprio impegno e che riguardano la sicurezza dei dati, la tutela dell'ambiente, l'innovazione e la gestione delle persone. L'ESG Plan 2030 lanciato da WIIT nel 2021 rappresenta l'impegno di sostenibilità che il gruppo si assume da qui al 2030, un percorso composto da 18 obiettivi di lungo periodo, misurabili e dotati di target intermedi al 2025.

Nel 2021 WIIT ha raggiunto 5 target ESG intermedi su 18, in anticipo rispetto alla deadline prefissata del 2025. In particolare, sono stati superati i target definiti nell'ambito del pilastro The Premium Cloud, sul livello di gender diversity nel CdA e nel Senior Management di WIIT, oltre che all'integrazione di obiettivi ESG negli MBO del Senior Management. A questi si aggiunge il raggiungimento di due target 2025 di WIIT4Climate sull'intensità energetica per lo storage dei dati nei Data Center e sull'energia elettrica acquistata prodotta da fonti rinnovabili per azzerare le emissioni indirette del Gruppo (scope 2).

"Mentre prosegue l'impegno delle Istituzioni per favorire la trasformazione digitale, WIIT continua a rafforzare il proprio posizionamento di partner strategico per accompagnare le aziende nella creazione di valore nel tempo - commenta il CEO Alessandro Cozzi - Per farlo, oltre a rafforzare la leadership nel campo dell'Hybrid Cloud, abbiamo scelto di focalizzarci sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) come ulteriore driver per la crescita del nostro business e di quello dei nostri clienti".