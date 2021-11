WIIT, perfezionata acquisizione di Boreus e Gecko

Martedì 2 Novembre 2021, 20:45

(Teleborsa) - WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha perfezionato l'acquisto del 100% del capitale sociale di Boreus Gmbh ("Boreus") e Gecko Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme m.b.H. ("Gecko") in esecuzione degli accordi sottoscritti in data 18 ottobre 2021.

Il prezzo per le due acquisizioni è stato fissato in complessivi circa 77,7 milioni di euro, di cui circa 59,8 milioni di euro per l'acquisizione di Boreus (in parte corrisposto mediante azioni WIIT per un controvalore di 10 milioni di euro) e circa 18 milioni di euro per l'acquisizione di Gecko.

L'acquisizione di Boreus (cloud provider) e Gecko (sviluppatore di soluzioni sofware DevOps con un focus su tecnologie kubernetes) - si legge in una nota - rappresenta, dopo quelle di myLoc, avvenuta a fine 2020, e di Mivitec, avvenuta a luglio 2021, "un ulteriore e significativo avanzamento del progetto Cloud4Europe avviato dal Gruppo in coerenza con le proprie strategie di crescita per linee esterne".