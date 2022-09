Venerdì 9 Settembre 2022, 16:45







(Teleborsa) - WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese quotato sul segmento Euronext STAR Milan, comunica che, in data odierna, si è perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale sociale di LANSOL Datacenter GmbH in esecuzione degli accordi sottoscritti in data 2 settembre 2022.







(Foto: Bethany Drouin)