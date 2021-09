WIIT, nuovo contratto di servizi Cloud di PaaS con F.lli De Cecco di Filippo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, ha firmato un contratto quinquennale, per un valore complessivo di circa 3,1 milioni di euro, con F.lli De Cecco di Filippo, Gruppo italiano leader nel settore del Food.



Il perimetro dell'accordo - si legge in una nota - comprende la migrazione dei sistemi informativi del Cliente nel Cloud di WIIT - la

piattaforma SAP HANA dal Public Cloud, gli altri sistemi dal Data Center on premise del Cliente - e la gestione degli stessi in modalità Platform as a Service (PaaS).



Tutti i servizi, gestiti e governati centralmente con un supporto attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, hanno l'obiettivo di garantire la fruibilità e la continuità dei processi critici di business del Cliente, sia in Italia che all'estero.