WIIT, firma contratto quadriennale per un valore di 2 milioni di euro

(Teleborsa) - WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha firmato un contratto quadriennale, per un valore complessivo di 2 milioni di euro, con un Gruppo italiano leader nel settore del Retail a livello internazionale.

L'accordo siglato con WIIT è alla base dell'implementazione di una politica Zero Datacenter da parte del Cliente, che metterà a disposizione delle proprie linee di business europee un modello multi-cloud completamente gestito su cui attivare i servizi a supporto della trasformazione digitale. WIIT assisterà il cliente attivando il proprio modello Multi-Cloud che integra i DataCenter proprietari e quelli degli Hyperscaler scelti con esso. Le applicazioni più critiche sfrutteranno il Premium Cloud di WIIT erogato, dal DataCenter WIIT Tier IV di Milano, in Business Continuity con un DataCenter secondario, mentre altre applicazioni aziendali utilizzeranno alcuni dei principali Hyperscaler tra cui Google Cloud e Microsoft Azure.

Tutti i servizi saranno gestiti da WIIT 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a garanzia del funzionamento dei sistemi critici del cliente. Il modello offre quindi grande scalabilità e flessibilità, supportando la trasformazione digitale del cliente verso servizi sempre più innovativi.

"Siamo felici di intraprendere questo importante percorso con un Gruppo italiano, leader a livello internazionale nel segmento Retail, che consolida la nostra presenza in questo settore dove siamo già attivi con i principali operatori di riferimento sia italiani che internazionali. La scelta della nostra soluzione e dei servizi che la compongono, conferma, ancora una volta, la centralità di un modello Cloud-first come abilitatore alla trasformazione digitale delle aziende - ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT – l'accordo con un Cliente così prestigioso, inoltre, ben rappresenta la crescente market share di WIIT nel mondo dei servizi continuativi Multi Cloud".

(Foto: Bethany Drouin)