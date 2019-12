WIIT, da ARPA Lombardia contratto per servizi pluriennali

(Teleborsa) - ARPA Lombardia ha emesso il decreto per l'affidamento di servizi a WIIT, per il periodo 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2022.



Lo fa sapere il player italiano, nel mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, spiegando nel dettaglio che i servizi affidati sono relativi al servizio di outsourcing per l'infrastruttura di tecnologia (server & network) ossia dei servizi di Private Cloud per i sistemi informativi di monitoraggio ambientale, di servizi managed hybrid cloud, sicurezza e business continuity per un valore complessivo di 2,132 milioni di Euro.









