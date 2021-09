WIIT comunica tasso di interesse e rendimento del prestito obbligazionario

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 22 Settembre 2021, 08:45







(Teleborsa) - WIIT - società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing - ha comunicato il tasso di interesse, il rendimento e i prezzi di rimborso anticipato delle obbligazioni del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito deliberato dal CdA il 7 settembre, approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda il 14 settembree successivamente passaportato in Italia.



Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari al 2,375% annuo. Sulla base del Tasso di Interesse e tenuto conto del prezzo di emissione (Issue Price) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni sarà pari al 2,375% annuo. WIIT precisa che tale Rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (Issue Date) delle Obbligazioni e non è un'indicazione del rendimento futuro. I Prezzi di Rimborso Anticipato saranno pari al 101,188% per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2023 e il 6 ottobre 2024 (inclusi) e al 100,594% per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2024 e il 6 ottobre 2025 (inclusi) (nonché al 100% per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2025 e il 6 ottobre 2026 (inclusi)).



L'offerta avrà inizio il 27 settembre 2021 alle ore 9.00 (CET) e si concluderà il 1° ottobre 2021 alle ore 17.30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e dal placement agent Equita.