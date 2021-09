WIIT, chiusura anticipata offerta prestito obbligazionario

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 14:00







(Teleborsa) - WIIT - società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing - ha comunicato che l'offerta delle obbligazioni del prestito obbligazionario sul MOT di Borsa Italiana si è chiusa anticipatamente poco dopo l'apertura del periodo di offerta, avendo raggiunto l'ammontare massimo pari a 150 milioni di euro. Si tratta del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito deliberato dal CdA il 7 settembre, approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda il 14 settembre e successivamente passaportato in Italia.



In particolare, sono state vendute obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 150 milioni di euro a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da 150.000 obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. Le obbligazioni sono state distribuite esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana. La data di emissione (Issue Date) delle obbligazioni sarà il 7 ottobre 2021. La data di scadenza il 7 ottobre 2026. La data di inizio delle negoziazioni sul MOT, attualmente prevista per il 7 ottobre 2021, verrà fissata da Borsa Italiana.







(Foto: Bethany Drouin)