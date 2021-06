WIIT, CdA approva aumento capitale a sostegno strategia M&A

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WIIT, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 30 novembre 2018, aumentando, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale della società

per un importo massimo nominale di Euro 150.000, mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie di WIIT, prive di valore nominale, pari a circa il 5,7% delle azioni emesse (pre aumento), con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali all'estero, con esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto del Collocamento siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

L'operazione di aumento di capitale - spiega una nota - è finalizzata a reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di crescita per linee esterne della Società avviata con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del gruppo facente capo a WIIT. L'aumento di capitale è inoltre funzionale ad aumentare il flottante e ad agevolare gli scambi del titolo, favorendone la liquidità.

L'azionista di controllo WIIT Fin ha manifestato il proprio interesse a partecipare al collocamento mediante cessione di azioni di sua proprietà pari a massime n. 600.000 azioni della Società, pari a circa il 2,26% del capitale sociale (pre aumento), contribuendo così ad incrementare il flottante della Società. Tenuto conto della disponibilità dell'Azionista Venditore, la Società, i Joint Bookrunner e l'Azionista Venditore si riservano di incrementare il numero di azioni WIIT offerte nell'ambito della procedura di accelerated bookbuild offering per un numero massimo pari alle Azioni in Vendita.

WIIT Fin attualmente detiene una partecipazione pari a circa il 57,98% del capitale sociale di WIIT e al 73,07% dei diritti di voto e, a seguito del completamento del Collocamento, continuerà a mantenere il controllo di diritto della Società.

(Foto: Bethany Drouin)