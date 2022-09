WIIT acquisisce LANSOL Datacenter

Venerdì 2 Settembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - myLoc managed IT AG, controllata tedesca di WIIT, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale sociale di LANSOL Datacenter GmbH.



Il prezzo complessivo provvisorio, soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto alla data del 31 agosto 2022, è stato fissato in circa Euro 18,1 milioni, determinato sulla base di un enterprise value complessivo pari a circa Euro 18 milioni e un multiplo implicito pari a circa 9 volte l'EBITDA aggregato, ante sinergie, con ricavi aggregati attesi per il 2022 pari a circa 6,6 milioni di euro ed un EBITDA aggregato pari a circa 2 milioni di euro con un margine del 30% sul fatturato,









