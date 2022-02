WIIT acquisisce il 100% di ERPTech, competitor nel SAP Hosting

(Teleborsa) - WIIT, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% di ERPTech da BT Italia. La società acquisita è una società leader nei servizi di IT outsourcing di sistemi SAP, di cui detiene 4 certificazioni, che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un EBITDA di circa 500 mila euro. Il corrispettivo è pari a 4 milioni di euro, con un potenziale incremento di massimi 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali. "ERPTech è un'azienda che conosciamo bene e che fino ad oggi rappresentava uno dei pochi veri competitor presenti in Italia in ambito SAP Hosting", hanno commentato Alessandro Cozzi, CEO, e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT.

"Il portafoglio clienti che ERPTech porta all'interno del gruppo rafforzerà la posizione di leadership di WIIT soprattutto in ambito Fashion, settore dove siamo già molto presenti e che in tal modo potremo consolidare in via definitiva - hanno aggiunto i due manager - Le sinergie di costo sono stimabili in 3 milioni di euro e costituiranno un ulteriore vantaggio di questa operazione. Ultimo, ma non meno importante, grazie ad un team riconosciuto dal mercato per le competenze in ambito SAP, questa acquisizione ci consentirà di rafforzare le nostre operations, a supporto della crescita".

L'opportunità di acquisizione è stata generata internamente dal team M&A di WIIT. Per tutti gli aspetti legali della transazione, WIIT è stata supportata da Pedersoli Studio Legale. Deloitte si è invece occupata della due diligence fiscale e tributaria. Il gruppo BT è stato invece assistito per gli aspetti legali da ADVANT Nctm e per gli aspetti finanziari da Vitale&Co.

