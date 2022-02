Whirpool Napoli, Landini: imprese-consorzio rispettino impegni

Venerdì 25 Febbraio 2022, 11:30







(Teleborsa) - "Bisogna a questo punto fare in modo che gli impegni che sono stati assunti, cioè far partire il consorzio e dare una soluzione occupazionale a queste persone, sia rispettato".



Lo ha detto parlando ai cronisti il segretario generale della Cisl Maurizio Landini, dopo l'incontro con una delegazione degli operai Whirlpool dello stabilimento di via Argine a Napoli.



"Questo vuol dire sia garantire i percorsi di formazione, compresa anche l'integrazione nei percorsi di formazione, e allo stesso tempo lavorare perchè quelle aree siano messe a disposizione perchè le imprese che fanno parte del consorzio rispettino gli impegni e si lavori in questa direzione. - continua. La battaglia e il nostro obiettivo è quello di far sì che a tutte queste persone venga data un'opportunità lavorativa e che abbiano la possibilità di raggiungere l'obiettivo che e' la ragione di questi tre anni di battaglie che sono state fatte".