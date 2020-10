Whirpool, crisi simbolo dell'era Covid: Governo al bivio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unaesplosa nel pieno della pandemia che, proprio per questo, può diventarne"La prossimità della data della chiusura dello stabilimento di Napoli annunciata da Whirlpool, il 31 di ottobre, obbliga tutti noi ad azioni straordinarie, efficaci e urgenti a partire da un'interlocuzione diretta con la proprietà americana. Questo a fronte di uno. Questo l'appello in una lettera inviata oggi da, al Premierper sollecitare un incontro in tempi brevi sulla delicataA rischio il futuro di oltrelavoratori. "Fa male vedere una città. Lottare e gridare a gran voce, scioperare ed essere descritta e rappresentata come una città incontrollabile dove la rabbia si scatena ed è alimentata da forze antidemocratiche. Quello per cui si lotta sono diritti sacrosanti della nostra democrazia! E' legittimo protestare anche con forza, purchè dalla, scrivono i lavoratori della Whirlpool di Napoli, in una lettera aperta il cui testo è stato diffuso dai sindacati."Ogni lotta per i propri diritti ha dentro di sè una nobiltà di valori e per questo motivo non va infangata nè strumentalizzata. La nostra Napoli da sempre soffre - si legge - inserita in un Paese che continua a creare una: dove una parte corre più veloce di un'altra che deve superare ostacoli inimmaginabili per stare al passo e lo fa mettendo in campo tutta se stessa con tutte le sue capacità e con tutte le sue difficoltà che - si legge ancora - ampliate dal coronavirus sta " mettendo in ginocchio l'intera società.che la pandemia stessa ha smascherato, ilsta scomparendo ed il bisogno di ogni uomo viene negato".Per i lavoratori non è il tempo della "contrapposizione pretestuosache diano soluzioni ai problemi. Il 31 ottobre è vicino sono ormai 18 mesi che chiediamo rispetto e dignità per noi e per le istituzioni. I lavoratori della Whirlpool di Napoli combattono per il loro futuro, per il futuro di tutti e lo fanno con fermezza e risolutezza - conclude la lettera - tenendo fede ai valori ed agli ideali per cui lottano, a difesa della nostra