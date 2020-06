Whirlpool, un anno di battaglie: futuro resta incognita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' trascorso un anno da quando nel corso di un incontro adella multinazionale americanahanno comunicato l'intenzione di chiudere lo stabilimento diUna data che ha segnato l'inizio di un periodo dial quale non si è ancora data una risposta: oggi, i 400 operai e sindacati hanno organizzato una manifestazione in diretta Facebook dal titolocon un messaggio che scandisce questa giornata simbolica:nel chiedere un intervento urgente, oltre che un segnale forte, da parte del Governo. "il Ministro Patuanelli ci riconvochi al tavolo di confronto e si rimetta in gioco Invitalia", dichiara il Segretario Generale Fim Cisl, MarcoPer FrancescaSegretaria generale Fiom-Cgil "occorre intervenire con tutti i mezzi a disposizione - prosegue - per indurre la multinazionale a modificare il proprio atteggiamento"."Il- sottolinea, Segretario generale Uilm - è legato fortemente a quello degli altri cinque stabilimenti italiani di Whirlpool e alle prospettive occupazionali deilavoratori italiani. C'è il forte rischio che la dismissione di Napoli rappresentidelladidall, ribadendo la necessità di chiarezza perchè "non c'è più