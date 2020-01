Whirlpool, sindacati: sciopero unitario 16 ore in tutta Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dichiaranoper tutto il: le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le altre 8 in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane. E' quanto annunciano i sindacati in una nota congiunta diffusa"Riteniamola iniziale conferma di Whirlpool di voleril 31 marzo prossimo e insufficiente la mediazione del Governo che è riuscita solo a spostare il", sottolineano i sindacati.Al tavolo al Mise erano presenti, ricordano Fiom, Fim e Uilm, oltre al ministro Patuanelli, i segretari generali di categoria, mentre i lavoratori di Napoli attendevano in presidio sotto il ministero.L'dal canto suo ha portato al tavolo un dato di fatto: lo stabilimento campano. "I dati di mercato sono emblematici", ha sottolineato l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia, durante l'incontro al Mise, sottolineando che, mentre nel complesso l