Whirlpool, Sindacati: Governo si impegna a garantire occupazione

Martedì 19 Ottobre 2021, 17:45

(Teleborsa) - Il Governo si impegna a garantire continuità occupazionale. E' quanto è emerso nell'incontro di oggi al MiSE sulla vertenza Whirlpool, secondo una nota unitaria di Fim, Fiom e Uilm nazionali.

"Nell'incontro di oggi il Viceministro Todde, che ha presieduto la riunione - spiega la nota - ci ha detto che l'impegno del Governo è quello di garantire la continuità occupazionale e quindi di scongiurare i licenziamenti anche attraverso provvedimenti straordinari; tale impegno è stato poi confermato dal Ministro Orlando, intervenuto a fine incontro".

In pratica il Ministero dello Sviluppo economico, riferiscono le tre associazioni, "delinea l'intenzione o di anticipare la costituzione del Consorzio o di costituire un altro soggetto finalizzato a traghettare i lavoratori al progetto di rilancio del sito, fermo restando la necessità di una collaborazione da parte di Whirlpool e più in particolare la conferma della disponibilità già dichiarata ad effettuare la cessione di azienda".

Per Fim, Fiom e Uilm "occorre passare rapidamente dagli impegni politici ai provvedimenti concreti e ci aspettiamo che ciò avvenga già al prossimo incontro di lunedì 25. Al Ministro Giorgetti, in partenza per gli Usa, chiediamo anche di incontrare i vertici della multinazionale".

Nei prossimi giorni ci saranno assemblee informative in tutti gli stabilimenti del gruppo, venerdì 29 ottobre è indetto uno sciopero nazionale con manifestazione a Varese. "Sarà una manifestazione non solo contro la decisione della multinazionale di avviare i licenziamenti, ma finalizzata a rivendicare un piano industriale per tutti gli stabilimenti italiani, e anche rivolta al Governo italiano, affinchè assumano atti conseguenti alle promesse fatte".

(Foto: © ?????? ???????/123RF)