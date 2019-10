Whirlpool, oltre 5mila al corteo a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Uncon la scritta "Sud" al posto di "Inri", ha aperto ildella multinazionale che oggi hanno manifestato per le strade cittadine per chiedere garanzie e sicurezza sullo stabilimento napoletano.Oltre, che ha visto la presenza anche del sindaco di Napolie i gonfaloni dei Comuni di Ercolano, Pomigliano D'Arco, Torre del Greco, Pozzuoli e Torre Annunziata e della Città metropolitana di Napoli, invitati dallo stesso primo cittadino napoletano a partecipare alla protesta.Loe didell'area metropolitana, come ha ricordato il segretario Uil Campania,, che ha elencato le altre situazioni di crisi, a partire dae "di tutte quelle realtà presenti sul territorio che, ciascuna in maniera diversa dalle altre, stanno vivendo la crisi".La manifestazione è stata confermata dai sindacati nonostante la decisione dell'azienda die di riprendere la produzioni di lavatrici a Napoli a cui però non è seguita la scelta di investire in nuove produzioni., ma la città sta facendo la sua parte e siamo fiduciosi perché c'è una grande unità di lotta", ha dichiarato de Magistris."Il, porterò la forza, la dignità e il coraggio di una città che non molla e delle lavoratrici e dei lavoratori che vogliono riprendere a lavorare con serenità", ha aggiunto il primo cittadino ricordando l'incontro che avrà con il premier la prossima settimana.", ha sottolineato de Magistris. "Qui è tutto precario ma - ha proseguito - è certo che questa lotta non si fermerà finché non porteremo a casa il risultato, cioè la ripresa a regime pieno della produzione di lavatrici a via Argine, la stabilità dei posti di lavoro e il rispetto degli accordi sindacal"i."Iche, da un giorno all'altro, decide di andar via", ha concluso.