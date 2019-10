© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -allo scopo di "rilanciare un dialogo costruttivo" alla ricerca di una soluzione condivisa "a fronte di unae che necessita di una soluzione a lungo termine".È quanto annuncia una nota diffusa dall'azienda. Nello specifico, Whirlpool EMEA ha dichiarato "di essere, adei dipendenti di Napoli e a".La decisione è stataed "è stata presa con l'obiettivo dinella trattativa con il Governo e con le Organizzazioni Sindacali: Whirlpool EMEA ritiene, infatti, che le attuali tensioni siano controproducenti nella ricerca di una soluzione condivisa, a fronte di una situazione di mercato che rende insostenibile il sito e che necessita di una soluzione a lungo termine".Whirlpool è convinta - si legge ancora - "che, con maggior tempo a disposizione, si possa ristabilire un dialogo costruttivo e raggiungere una soluzione condivisa per garantire un futuro sostenibile nel lungo termine allo stabilimento di Napoli e ai suoi 400 dipendenti. Alla luce di questo nuovo e importante sviluppo, nei prossimi giorni".La decisione non ha però fermato la mobilitazione sindacale, tanto che i segretari generali di Cgil Cisl Uil Napoli hanno. "L'azienda ha fatto un passo indietro bloccando la cessione ma questa - dicono -alla vertenza. Dobbiamo capire cosa produrrà l'incontro col governo e quali saranno le decisioni per il futuro di Whirlpool a Napoli. Le nostre richieste restano quelle espresse fin dal primo giorno".tra aziende, sindacati e ministero, da cui sono, come confermato da, a Radio Capital."La produzione continuerà nei prossimi mesi e noi siamo pronti a investire per trovare una soluzione per le 400 persone, ma abbiamo già fatto queste valutazioni e la risposta è no, non avvieremo nuove produzioni", ha affermato.Sulla conferma dello sciopero dei Sindacati, La Morgia assicura che "l. In questo momento è un punto di partenza per un percorso condiviso che conduca alla soluzione. Il nostro Piano Industriale - continua La Morgia - è trovare una soluzione che garantisca l'occupazione ai 400 dipendenti e questo Piano deve essere fatto da Governo, Sindacati e Azienda".Ciò non significa che la vertenza sia chiusa. "- ha concluso l'ad - in questo momento noi abbiamo fatto un significativo passo in avanti e ci aspettiamo che sia Governo che Sindacati mettano in campo tutti gli elementi in loro possesso per salvaguardare il sito di Napoli".