Whirlpool vede sede napoli a Prs. Il Mise: decisione grave e unilaterale

Ultimo aggiornamento: 19:06

. L'annuncio è avvenuto nel corso dell'incontro tenutosi ale confermato dalla stessa società con una nota ufficiale."A seguito di attente valutazioni, condivise nel corso del confronto con le parti,di lungo termine allo stabilimento che, in alternativa, avrebbe cessato ogni attività produttiva", si legge nella nota.La nuova proprietà "ha elaborato unche individua nello stabilimento di Napoli una struttura idonea alla", continua il comunicato dell'azienda che assicura il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.L'operazione, per la nuova missione del sito di Napoli, che".La nota precisa che la scelta è arrivata a seguito del "e il conseguente calo della produzione che hanno portato lo stabilimento di Napoli ad", creando una "situazione non più sostenibile per l'azienda e per i propri dipendenti".Tali condizioni, "non previste né in alcun modo prevedibili al momento della sottoscrizione del Piano Industriale del 25 ottobre 2018, sono imputabili in particolare a une i", prosegue l'azienda.Nonostante gli "e le strategie commerciali messe in atto, dal 2009 ad oggi i volumi di produzione del sito si sono ridotti da circa 700.000 a circa 250.000 pezzi annui con un".Negli ultimi mesi, Whirlpool Emea fa notare di aver preso in attenta considerazione diverse soluzioni, inclusa la possibilità di nuovi e ulteriori investimenti. Tuttavia, alla luce di una approfondita valutazione economica, nessuna di queste opzioni è stata ritenuta idonea a rendere sostenibile l'impianto nel lungo periodo.Con questa decisione l'azienda "ha interrotto il prosieguo del confronto sulle altre opzioni proposte nel corso dei precedenti incontri tenutesi al Ministero, che prevedevano anche investimenti in prodotti di alta gamma o lo spostamento in Italia alcune produzioni realizzate all'estero dal Gruppo Whirlpool", si legge in una nota del Mise che ha espresso "la ferma contrarietà alla decisione unilaterale dell'azienda, sottolineando come il Governo non può accettare il comportamento dei vertici della Whirlpool, che hanno sempre trovato il supporto e la collaborazione di tutte le istituzioni per individuare una soluzione condivisa finalizzata a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei lavoratori del sito di Napoli"."La decisione dell'azienda non solo disattende gli impegni presi in questi mesi di confronto al Mise - ha aggiunto il sottosegretario Alessandra Todde - ma anche l'accordo sottoscritto nel mese di ottobre del 2018 con cui le istituzioni si sono impegnate a supportare con incentivi e ammortizzatori sociali il piano industriale della Whirlpool in Italia. Si tratta quindi di una grave scorrettezza da parte della multinazionale nei confronti sia del Governo che dei lavoratori".