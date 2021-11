Whirlpool Napoli, partono lettere licenziamenti. Furia Sindacati

(Teleborsa) - Assume contorni sempre più drammatici il dossier Whirlpool con l'invio delle prime lettere di licenziamento per i 320 lavoratori dello stabilimento di Napoli. Lo si apprende da fonti sindacali. "Le comunichiamo il recesso della nostra società dal rapporto di lavoro con lei intercorrente - si legge nella lettera - con effetto immediato dal ricevimento della presente, esonerandola dal prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso contrattualmente a lei spettante". L'azienda conferma "le offerte di un incentivo all'esodo pari a 85mila euro lordi, inclusivo del corrispettivo per le rinunce, in alternativa al suo trasferimento presso l'unità produttiva di Cassinetta di Biandronno (VA)".

Non si fa attendere la reazione (furiosa) dei Sindacati. "La tracotanza di Whirlpool non ha limiti. La multinazionale, contravvenendo agli impegni presi, ha inviato oggi pomeriggio le prime lettere di licenziamento ai lavoratori dello stabilimento partenopeo di via Argine". Così Fiom-Cgil che parla di "ennesimo atto di arroganza che arriva proprio mentre aspettiamo la sentenza del Tribunale di Napoli che dovrà decidere sul ricorso presentato da Fim, Fiom e Uilm sulla condotta antisindacale della multinazionale americana - aggiunge - a dimostrazione del fatto che Whirlpool, oltre a fare carta straccia degli accordi sindacali siglati con il Governo, non rispetta neanche la magistratura italiana. Non abbandoneremo mai i lavoratori".

"L'invio delle lettere di licenziamento è un atto estremamente doloroso per i lavoratori e il sindacato e comporta una rottura rispetto a quelle che negli anni passati erano le relazioni industriali con Whirlpool. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm e responsabile del settore elettrodomestico che parla di "un atto che va contro la responsabilità sociale più volte proclamata dalla multinazionale americana. L'incontro di ieri con il Governo sicuramente ha contribuito a questo esito nefasto, perlomeno nella misura in cui l'esecutivo non ha fatto nulla per scongiurarlo. Chiediamo al Governo italiano di mantenere le sue promesse e di adottare finalmente atti concreti per tutelare i lavoratori di Napoli, prima che sia troppo tardi. Rimaniamo in attesa della sentenza del Tribunale di Napoli nella speranza che questa almeno possa dare giustizia per i lavoratori di Napoli".

"La misura è colma: la multinazionale Whirlpool, con un tavolo di crisi del Governo ancora in atto, con il coinvolgimento della Regione Campania e del Comune di Napoli, e attesa del pronunciamento del tribunale di Napoli, avvia i licenziamenti dei lavoratori, dimostrando arroganza e mancanza di rispetto. Ora i ministri della Repubblica ci mettano la faccia, altrimenti in questo Paese ogni gruppo industriale sarà legittimato ad andare via quando vuole, disconoscendo accordi e ruoli istituzionali". Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci commenta l'invio delle prime lettere di licenziamento ai lavoratori della Whirlpool di Napoli. "Va combattuto l'atteggiamento antisindacale della Whirlpool e garantita la continuita' dell'occupazione ai 320 lavoratori di via Argine", ha concluso.

"Le lettere non ci intimidiscono e non ci fanno indietreggiare". E' quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania. "L'ostracismo nei confronti di Napoli, dei sindacati e dei lavoratori è davvero inaudito - ha sottolineato - ma noi continueremo ad insistere col Governo affinchè trovi una soluzione straordinaria per dare continuità ai lavoratori. Di fronte all'emergenza di una vertenza come Whirlpool ci aspettiamo un Governo fermo nelle decisioni e capace di rispettare gli impegni presi coi sindacati e soprattutto coi lavoratori", ha concluso Sgambati.

Intanto, domani alle 9 è prevista una nuova assemblea dei lavoratori di Napoli.