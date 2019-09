Whirlpool Napoli, gli operai parlano con il console USA

(Teleborsa) - Gli operai di Whirlpool hanno bloccato il lungomare di Napoli con un lungo corteo diretto al consolato americano. L'obiettivo: chiedere l'aiuto degli USA per sbloccare la situazione dell'azienda.



Al termine del corteo, i lavoratori di via Argine sono stati ricevuti dal console americano, cui hanno chiesto di farsi portavoce delle loro ragioni negli Stati Uniti, dove si trova la sede della multinazionale. Soddisfazione dai sindacati che hanno visto nell'incontro un "passo avanti" per la situazione dei lavoratori.