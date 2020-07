Whirlpool in alto mare, 31 luglio nuovo incontro al MiSE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora in alto mare il dossierNessuna novità rilevante al termine del tavolo altra Sindacati, azienda, Invitalia e Regione Campania."Un, no a". Questo il giudizio dellasull'incontro di oggi, che si dice pronta alla mobilitazione.Netta, e dai toni duri, la posizione diSegretaria nazionale Fiom-Cgil per la quale "il tavolo di oggi sulla vertenza Whirlpool alla presenza del Ministro Patuanelli e dell'amministratore delegato La Morgia è statoIl Governo, secondo la sindacalista, "non è una banca, non deve distribuire denaro in assenza di politiche industriali. Perseguire la strada di, come e' spesso avvenuto in passato, dovrebbe essere di lezione per tutti, in primis per il Governo e Invitalia. La sfida sul tavolo in una fase di ripresa dei volumi del settore dell'elettrodomestico è che una multinazionale importante come Whirlpool rafforzi le produzioni nel nostro Paese in tutti gli stabilimenti anzichè delocalizzare come sta già facendo. Questo vale per l'elettrodomestico, per la siderurgia, per l'automotive e per tutti i settori strategici, diversamente sarà perfettamente inutile parlare diIl prossimo martedìsi svolgerà il coordinamento dei delegati Fim, Fiom, Uilm di tutto il gruppo che "avrà il compito anche di definire le iniziative da intraprendere da qui al prossimo tavolo che è stato programmato per il, ha concluso.In quell'occasione verrà presentato il business plan diper ilSiin un"Dal primo giorno - ha detto il Ministronel corso del tavolo - abbiamo detto che siamo disposti a fare qualsiasi cosaWhirlpool, dunque, rimane il piano A "ma con Invitalia stiamo lavorando a un piano B, in caso di conferma della decisione di Whirlpool di