Whirlpool, De Magistris incontra lavoratori sede Napoli

(Teleborsa) - Ancora in alto mare la situazione della. Il Sindacoe l'Assessore comunale al Lavorohanno incontrato unache, dal 31 maggio lotta contro la"Siamo solidali con i lavoratori - dice il Sindaco in una nota -a salvaguardia di un accordo di ottobre 2018 messo in discussione unilateralmente". "La Whirlpool a Napoli - continua - rappresenta une lasciarla andare è un, oltre all'inizio di un'eventuale effetto domino che potrebbe portare all'abbandono di altre sedi""Siamo disponibili - conclude la nota - ad ogni tipo di confronto, essere qui ad Agosto con i lavoratori è segno di. Ci sentiamo dalla parte giusta, quella del, che consente ai lavoratori di poter condurre una vita normale".