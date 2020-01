Whirlpool, convocato tavolo al Mise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il. Al vertice sono stati chiamatiper discutere del futuro del sito di Napoli."Finalmente è giunta la convocazione da parte del ministero dello Sviluppo economico. Ora, elaborata in questo periodo di tempo fin troppo lungo di pausa, immaginato dal Mise proprio al fine di avviare un tavolo tecnico fra istituzioni e multinazionale".È quanto affermano, dopo la convocazione del tavolo. "Sarebbe gravissimo - proseguono i sindacati - se da parte del Governo ricevessimo ancora una volta generiche parole di solidarietà, senza azioni davvero capaci di supportarle.violando un accordo sottoscritto non solo con il sindacato ma anche con le istituzioni."Se la multinazionale deciderà di andare veramente via da Napoli - concludono i sindacati - sarebbe un dramma non solo per i dipendenti di Whirlpool ma per tutto il Paese".