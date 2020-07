Whirlpool conferma chiusura stabilimento Napoli al 31 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Whirlpool conferma ilper gli impianti produttivi italianima non per loche ad oggi dà lavoro a 350 dipendenti e cheLo ha spiegato il Gruppo durante la presentazione dell'aggiornamento del piano industriale Italia 2019-2021 ai ministri Stefano Patuanelli (sviluppo economico) e Giuseppe Provenzano (Sud), ai rappresentati del ministero del lavoro, a Invitalia, ai sindacati e ai rappresentanti delle Regioni Lombardia, Marche, Toscana e Campania.Confermati dunque gli investimenti per oltre 250 milioni nei siti di Cassinetta di Biandronno (Varese), Melano (Ancona), Comunanza (Ascoli Piceno) e Siena previsti dal piano industriale, ma nulla da fare per Napoli."Invitalia ha presentato. Collaboreremo con le aziende individuate in modo che possano finalizzare i rispettivi progetti offrendo l'eventuale supporto necessario. La produzione di Whirlpool nel sito di Napoli cesserà il 31 ottobre", ha dichiarato Whirlpool."L'Italia - ha precisato il vicepresidente Operazioni industriali della regione EMEA,- rimane un paese fondamentale per Whirlpool nella regione. Sono confermati importanti investimenti per i prossimi due anni per rendere la produzione sempre più competitiva. Sarà così possibile contribuire in modo significativo al superamento della crisi dovuta alla pandemia Covid-19"."Allo stesso tempo, collaboreremo con il governo per trovare le migliori soluzioni possibili per i dipendenti di Napoli", ha concluso La Morgia.