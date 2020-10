Whirlpool ad alta tensione, tempo stringe e soluzione non c'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ServonoSindacati sul piede di guerra sul delicato, al quale è appeso ildi centinaia di lavoratori, con il fiato sospeso in attesa di capire cosa succederà. Ilè ufficialmente iniziato.Le vertenze aziendali "vanno gestite. Continuiamo ad averne tante aperte al tavolo del Ministero dello Sviluppo economico e nessuna si chiude.è uno di questi casi. E'quello che sta avvenendo: se non si interviene in modo forte, dal 31 ottobre quella fabbrica è chiusa e avremo centinaia di persone e famiglie private del loro diritto al lavoro".Lo ha detto la leader della Cisl, Annamaria Furlan, a Rainews 24, definendo "inaccettabile ildi questa grande multinazionale". "Per quello - ha proseguito - abbiamo chiesto al Governo, tante volte, di intervenire e creare progetti. Ci auguriamo che nell'incontro di domani siFurlan ha anche aggiunto che ladi vantaggio per attrarre investimenti al Sudma il"ha bisogno di ben altro,, soprattutto in infrastrutture".