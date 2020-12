© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sale la tensione adove esplode ilcon leche hanno indetto unaCirca un centinaio di lavoratori dello stabilimento di viahanno effettuato un presidio di oltre un'ora sotto la sede delin piazza della Repubblica. L'iniziativa, annunciata nei giorni scorsi da, ha voluto riportare alla ribalta la vicenda del sito produttivo partenopeo per il quale la multinazionale statunitense ha deciso lo stop delle attività dallo scorso 1 novembre bloccando la produzione delle lavatrici e decretando, di fatto, ladi circaGlihanno esposto unocon il marchio dell'azienda e la scritta biancae consegnato una lettera a un componente dello staff del Consolato da recapitare al rappresentante del governo statunitense, Mary Avery, e anche la maglietta con la scritta "Napoli non molla - Napoli wan't give up", da dare al Presidente eletto Joe Biden, perchè "tenga presente che i napoletani non dimenticano e non si arrenderanno facilmente"."Dopo aver siglato un accordo con le organizzazioni sindacali e il Governo italiano, la multinazionale statunitense ha deciso di non rispettare gli accordi che prevedevano il rilancio dello stabilimento di Napoli - si legge nel documento - Lo spostamento di volumi verso lo stabilimento di Napoli non è mai avvenuto e a noi giungono informazioni che questo sia avvenuto per due fattori concomitanti: le pressioni dell'amministrazione Trump per riportare negli Usa la gran parte delle produzioni e la contempo apertura di uno stabilimento in Cina che producesse lavatrici top di gamma". "Siamo fiduciosi che la nuova amministrazione che, a breve, si insedierà alla Casa Bianca possa favorire un'inversione di tendenza, che riporti i rapporti cona quelle prassi di alleanza sia s", concludono i lavoratori.