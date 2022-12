"Wharton-QS Reimagine Education Awards", premiato progetto Luiss "Legalità e Merito"

(Teleborsa) - Il– iniziativa promossa dallanata da un'idea dellae sviluppata in collaborazione con ilil, ilillae l– si è aggiudicato il terzo posto dell'edizione 2022 deinella categoria Regional Award-Europe.Arrivato quest'anno alla quinta edizione, il progetto – fa sapere lain una nota – si conclude con la premiazione delle migliori idee di ragazze e ragazzi protagonisti della diffusione dei valori della legalità e del merito. Su 1200 candidature ricevute da 70 paesi per 18 categorie, Legalità e Merito è stato dapprima inserito nella short list delle 200 migliori iniziative e successivamenteopo 4 giri di valutazione da parte di 500 giudici internazionali e 25 componenti della Grand Jury, formata da esperti dei settori."Questo prestigioso riconoscimento rappresenta per noi un traguardo significativo a testimonianza di quanto sia fondamentale coltivare i valori della Legalità e del Merito e promuoverne la diffusione tra i giovani – ha commentato–. L'assegnazione del premio testimonia altresì la condivisione a livello globale dell'importanza di veicolare il messaggio cardine del Progetto, ossia che l'impegno, nel rispetto delle regole, viene sempre premiato".