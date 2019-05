Wh Smith, aumentano le vendite totali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha annunciato che lenel periodo di 11 settimane che si ricomprende tra il 1° marzo ed il 18 maggio e che, a, le vendite hanno registrato unrispetto allo scorso anno.Ilha registrato undelle vendite totali, mentre a parità di perimetro le vendite si sono rafforzate del 3%. Ildi WH Smith risulta anche ine il programma di apertura dei negozi è conforme in tutto il Regno Unito e a livello internazionale.La società ha anche dichiarato i, il quale sta crescendo bene con un'integrazione in progresso mentre ilsu base totale e omogenea, ma la società ha dichiarato che il margine lordo continua a migliorare e che i suoi risparmi sui costi sono in linea con il suo piano.La compagnia britannica ha poi reso noto che. Cowling è nel consiglio di amministrazione da febbraio ed è attualmente amministratore delegato delle attività commerciali di WH Smith.al momento si attesta acon un leggero