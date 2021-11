WeWork, perdita da 844 milioni di dollari nel 3° trimestre 2021

(Teleborsa) - WeWork, società che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance (quotata a Wall Street da ottobre 2021), ha registrato entrate pari a 661 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2021, in aumento dai 593 milioni di dollari del trimestre precedente. Le entrate di settembre sono state di 230 milioni di dollari, il che lo rende il quinto mese consecutivo di crescita delle entrate e le entrate mensili più alte registrate nel 2021.

L'EBITDA rettificato mostra una perdita di 356 milioni di dollari (-449 milioni di dollari nel trimestre precedente), mentre la perdita netta ammonta a 844 milioni di dollari (inclusi 262 milioni di spese non in contanti e non ricorrenti, principalmente da ammortamenti e svalutazioni). Nessun analista ha coperto WeWork nel terzo trimestre, quindi non ci sono stime con cui confrontare i risultati.

Il portafoglio immobiliare consolidato di WeWork comprendeva, al 30 settembre 2021, 631 sedi in 33 Paesi, pari a circa 766.000 postazioni di lavoro e 432.000 abbonamenti fisici. L'occupazione degli edifici ha continuato a crescere fino al 56% alla fine di settembre, rispetto al 50% alla fine del secondo trimestre 2021. Includendo le 30.000 iscrizioni nette incrementali già contrattate, l'occupazione aumenterebbe al 60%.