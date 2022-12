Wells Fargo pagherà 3,7 miliardi di dollari per danni ai consumatori

Martedì 20 Dicembre 2022, 16:30







(Teleborsa) - Wells Fargo, una delle quattro più grandi banche statunitensi, ha raggiunto un accordo da 3,7 miliardi di dollari con il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) risolvendo molteplici questioni, la maggior parte delle quali in sospeso da diversi anni, relative a prestiti automobilistici, conti di deposito dei consumatori e mutui. L'accordo include una sanzione civile di 1,7 miliardi di dollari.



Wells Fargo prevede che le spese per perdite operative, che sono incluse nelle sue spese diverse dagli interessi, saranno di circa 3,5 miliardi di dollari (circa 2,8 miliardi di dollari, al netto delle imposte) per i tre mesi che terminano il 31 dicembre 2022.



"Questo accordo di vasta portata è una pietra miliare importante nel nostro lavoro per trasformare le pratiche operative di Wells Fargo e per lasciarci alle spalle questi problemi - ha affermato il CEO Charlie Scharf - La nostra massima priorità è continuare a costruire un'infrastruttura di controllo e rischio che rifletta le dimensioni e la complessità di Wells Fargo e gestire l'azienda in modo più controllato e disciplinato".









(Foto: © Maxim Kuzubov/123RF)