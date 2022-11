Wells Fargo debole a Wall Street, verso maxi licenziamenti in divisione mutui

Mercoledì 2 Novembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - Si muove con debolezza il titolo Wells Fargo, quotato a Wall Street: il gigante dei mutui, secondo quanto riporta la CNBC, sarebbe pronta a maxi licenziamenti nella divisione mutui, a causa dei tassi Fed crescenti ed il boom rate che hanno fatto crollare i volumi dei prestiti.



In Wells Fargo sarebbe dunque imminente un taglio del personale, da una forza lavoro di oltre 4.000 unità all'inizio del 2022 a un numero di dipendenti inferiore a 2.000.



Molti dipendenti - secondo quanto riferito da una fonte al sito della CNBC - non sarebbero riusciti a concludere neanche una transazione nel corso delle ultime settimane, a causa della riluttanza dei potenziali acquirenti di case, negli Stati Uniti, ad accendere un mutuo, in un contesto di tassi di interesse crescenti, per le continue strette monetarie lanciate dalla Fed al fine di combattere l'inflazione.