© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato presentato oggi a Roma il Welfare Index PMI, la quarta edizione del rapporto promosso da Generali Italia assieme alle confederazioni professionali. Un rapporto che ha messo in luce interessanti novità, ad esempio l'aumento delle aziende attive e molto attive e l'abbattimento delle barriere dimensionali (il welfare non è più appannaggio delle grandi aziende".In occasione dell'evento abbiamo intervistato, che ha parlato dei grandi vantaggi per l'azienda, i lavoratori e le comunità."Un'azienda virtuosa si distingue dal fatto che pensa al welfare come un, non come una singola attività ed a costruirlo partendo proprio dall'".. Non solo ne trae beneficio l'azienda e i propri dipendenti, ma costruito così il welfare ha une nei territori dove l'impresa opera"."Il welfare ha successo, questo lo vediamo dalle storie di welfare che oggi sentiremo, quando l'imprenditore ascolta i propri dipendenti ne capisce i bisogni e costruisce il welfare come un progetto di impresa, in questo caso il welfare va oltre i confini dell'azienda ed ha un impatto positivo".