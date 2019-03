© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi a Roma la presentazione dellapromossa da Generali Italia assieme alle associazioni di categoria, per fare il punto sulle. Un rapporto che ha messo in luce unnell'edizione di quest'anno che premia ben 68 aziende virtuose.In Occasione dell'evento, Teleborsa ha intervistato, la società del gruppo specializzata appunto in welfare aziendale."Quest'anno ci sonodal rapporto. La prima è che le aziende che costruiscono dei piani di welfare, quelli che hanno maggior successo, in cui si diffonde maggiormente, partono dall', perché ledei lavoratori, sia dal punto di vista territoriale che da quello delle tipologie di produzione, di settori che vanno dall'agricoltura all'industria, sono. Quindi le aziende che vogliono costruire dei piani di welfare partono proprio dall'ascolto dei lavoratori"."Le forme, quelle che si diffondono e che si consolidano molto, sono quelle, perché nel nostro Paese lapagata direttamente dalleper la sanità, è di circa, quindi una cifra molto grande, e tutti i servizi che aiutano i dipendenti e le loro famiglie ad avvicinarsi al mondo della salute, ad avere servizi sul proprio stile di vita, modalità di cura e di mantenere un buono stato di salute sono molto importanti"."E poi si sviluppano parecchio tutti i. Quindi la possibilità di avere orari flessibili, o di gestire il posto di lavoro in modo alternato con altre persone, questo favorisce molto l'occupazione sia dei giovani che delle donne, che come sappiamo hanno un problema tradizionale".